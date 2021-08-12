一名男子11日坐在海港看海，卻不小被倒車民眾撞進海裡，海巡署緊急出動救援。（海巡署提供）

太衰！高雄市梓官區蚵子寮漁港11日晚間發生一起墜海事件，一名男子坐在碼頭綠石上，卻突然被一輛正在倒車的轎車「撞進海裡」，海巡署南部分署第一一岸巡隊獲報後，立刻趕赴現場救援，經接力實施CPR後，成功救活落海民眾。

海巡署南部分署第一一岸巡隊蚵子寮安檢所11日17時許接獲民眾通報，有一輛轎車於倒車時，因未注意車後狀況，導致一名坐於碼頭緣石上民眾摔落海裡，安檢所立即啟動救援機制並會同警消單位趕赴現場救援，經安檢所人員輪番接力實施CPR後，成功挽回民眾生命。

海巡署指出，獲報通民眾報後，派遣1艇1車7人前往救援，並通報高雄市政府消防局第四大隊第一中隊梓官分隊及高雄市政府警察局岡山分局赤崁派出所派員協處，安檢所人員抵達現場後，發現該名溺水民眾，立即跳水下海救援，並與現場熱心漁民協力將溺水民眾救援至漁船甲板上。

海巡署表示，經初步檢視，該溺水者生命跡象微弱，安檢所人員輪番接力實施CPR後，溺水民眾恢復心跳及呼吸，後續海巡人員駕駛90P充氣式橡皮艇抵達現場，將溺水民眾接駁搬運至岸上，後續由梓官消防分隊將民眾送往國軍高雄總醫院左營分院。