高雄市一對2歲和4歲蔡姓小兄弟因未按時注射疫苗，社工協尋不著，市警局婦幼隊介入調查，透過大數據資料及監錄影像，找到小兄弟和父母落腳在前鎮區一處狹屋，訪視發現一家4口生活困頓，不僅父失業，母親又懷胎8月將臨盆，警方見了於心不忍，先購買奶粉和玩具送愛到家，並通報社工輔佐，解決一家人燃眉困境！

高市婦幼隊警員陳智萍8月初接獲社會局通報案件，指一對年僅2歲和4歲的蔡姓小兄弟未按規定注射幼童預防接種的疫苗，陳員於是利用大數據資料及監錄影像等警政整合系統，憑著有限資料追蹤2幼童去處。

陳員後來發現小兄弟和父母住在前鎮區狹窄巷弄裡的房屋，前往探查發現，曾擔任送貨員的蔡男，疫情期間沒貨可送，臨時工工作不穩，失業在家，蔡妻又懷胎8個月，家中沒奶粉，小兄弟嗷嗷待哺，一家4口生活陷入困境，令陳員看了相當不捨。

陳員後來和小隊長陳崑源共同集資，先購買奶粉、營養品及其他同仁提供的小汽車玩具送到蔡男家中，小兄弟對警方贈送的小汽車愛不釋手，窩在母親懷裡把玩著小汽車，警方趁機機會教育叮嚀小兄弟長大後要分擔家計，開車帶父母旅遊，讓蔡男和妻子感動落淚，感謝警方及時伸手援助，警方離開蔡家後，同步通報社政單位後續介入持續關懷蔡家。