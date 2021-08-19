捷警李駿逸和女同學PK魔術方塊，藉機轉移遺失錢包的陳生不安的情緒。（讀者提供／石秀華高雄傳真）

高市1名陳姓高一生19日上午和友人搭捷運至凱旋站轉乘輕軌時，不慎遺失內有一卡通和2000元現金的錢包，轉向捷運警察隊求助，警方調監視畫面追查期間，發現陳生同行女同學手邊有魔術方塊，為安撫陳生不安情緒，警員自告奮勇和女生玩PK賽，警方後來查出遺失的錢包被人拾獲送往前鎮分局一心路派出所，讓陳生大讚警察好棒！

高雄捷運警察隊指出，陳姓高一生19日上午8點多和女性友人搭乘捷運至凱旋站，2人出站後欲轉乘輕軌，陳生欲從錢包拿一卡通刷卡時，發現錢包不見了，由於錢包內還有2000元現金，2人趕緊循原路沿途找至捷運站但都未發現蹤影，於是轉而向捷運站站務人員反映。

當時捷警吳宜炳、張宏圖剛好至凱旋站巡簽，得知陳生遺失錢包，先陪同陳生及其友人至捷警隊部觀看捷運站出入口監視畫面，同時和「高捷輕軌行控中心」聯繫查詢是否有拾獲錢包繳交的紀錄，但都查無消息，陳生見找回錢包機率不高，情緒低落、眉頭深鎖，當時值班警員李駿逸發現和陳生同行的女同學隨身帶了3個魔術方塊，靈機一動和女同學來場PK賽，藉機轉移陳生不安的情緒。

警方後來研判錢包可能掉在2人前往輕軌車站的途中，於是轉而向輕軌「凱旋之星」站鄰近的前鎮分局一心路派出所詢問，剛好有民眾拾獲陳生的錢包送至一心所招領，捷警告知陳生錢包找到的好消息，讓陳生喜出望外，感謝捷警熱心的協助和陪玩，讓他鬆了一口氣！