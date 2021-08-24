新北市中和警分局國光派出所警員護送婦人平安返家。（中和警分局提供）

70歲吳姓婦人12日獨自一人從拖行一只行李箱神情焦慮、徬徨無助站立於十字路口，新北市中和警分局國光派出所王柏勝、黃從心見狀立即上前安撫老婦情緒，待老婦情緒恢復後王員詢問老婦的資料及住址，但是老婦皆無法表示正確相關資料。

黃員靈機一動查看老婦行李箱內有無相關聯繫資料，突然發現行李箱上留有一個土城區地址但無任何聯絡資料，警方問老婦是不是住土城，老婦「喃喃自語」表示自己要去新房子住處，跟警方說要走去板橋區中山路，但是警方現場無法查證。

員警2人心想老婦家屬一定心急如焚地四處尋找，一邊安撫完老婦情緒隨即駕車前往土城區永豐路，路上員警耐心地陪伴老婦聊天，在到達土城區時員警幫忙老婦拿行李箱並尋找正確地址，當到達老婦家中時，老婦便立即說出就是這裡，經按門鈴後其孫女馬上應門，詢問警方後過程後，對警方深表歉意，並對警方助人行為深深表示感謝。

中和分局呼籲家中如有年邁或失智長者，應注意其行蹤，千萬不要因為一時疏忽而發生憾事，亦可在隨身之物繡上姓名、聯繫電話等資料，避免讓其單獨外出或獨留家中，如需外出時盡量陪伴外出，以免發生危險。