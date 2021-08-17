為避免餘火燃燒，第四海巡隊15日清晨以水柱控制火勢。（海巡署第四海巡隊提供／林瑞益高雄傳真）

海巡署艦隊分署第四海巡隊14日晚間獲報，在高雄市永安外2.4浬處海域發現一艘漁船起火，海巡隊出動兩艘巡防艇到場搶救，花了11小時，才完全撲滅火勢。第四海巡隊說，這是因為油櫃起火，加上當晚風勢很大，所以花了11小時。

第四海巡隊表示，於8月14日晚間10時5分接獲第六巡防區指揮部通報，在永安外2.4浬處海域一艘漁船起火燃燒，立刻出動巡防艇到場搶救，於晚間11時抵達通報海域，船上的孫船長與船員已由附近另一艘漁船救起並安置，兩人平安。

雙艇立即以消防高壓水柱進行滅火，於15日10時20分撲滅，經巡防艇於現場戒護蒐證，未發現油汙外泄，並通報航港局南部航務中心及高雄市海洋局。該船交由船東派船拖帶，本隊巡防艇全程在旁戒護，以維護安全。

由於船舶有許多獨立艙間，且海上為開放性空間，可能在甲板及上層艙間火勢撲滅後，仍有餘熱在內部艙間裡悶燒，因此，海巡隊在處理此火燒船案件時，持續在旁監控，避免火勢復燃，以免災害再次擴大。