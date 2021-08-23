台東瓦斯業者送瓦斯到高雄市桃源區。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

在高雄市桃源區明霸克露橋被洪水沖毀後，造成復興、拉芙蘭、梅山三里成為孤島，考慮民眾的瓦斯無法補給，原民會23日協調台東業者，走山路運送了155桶瓦斯到災區，民眾接到瓦斯桶都很開心，表示又可以用瓦斯爐煮飯了。

高雄原民會協調台東業者，23日出動3部貨車，由台東縣海端鄉的布農族司機協助運送，送了155桶20公斤瓦斯分送給復興3個里，1戶配發1桶瓦斯。當地民眾對此都很感謝。

有感於路途遙遠，瓦斯業者一早7時30分就將瓦斯裝運，從台東出發，走山路到桃源區部落。業者幸福氣能源公司董事長簡維國透過短片，祝福部落民眾身體健康。

平常台東到桃源的路程約4至5小時，但由於司機對路況不熟，且在路上數度下車檢查瓦斯桶是否綁好，因此在下午3時才抵達各里民活動中心，比平常多花了3個小時才將瓦斯安全送達。

復興里長江維明表示，在8月7日明霸克露橋被沖毀後，山上物資一度陷入缺乏狀態，但在高市府透過空勤總隊直升機運送物資到山區後，山區物資勉強夠用。就是燃料短缺，近來許多族人都利用柴火煮飯，家中長輩利用此機會教導孩子，面對沒有瓦斯時要懂得變通。

交通部公路總局第三區養工處目前正在搶建勤和通往復興的便橋，全長900公尺，至23日中午已經完成700公尺，僅剩過河段之涵管埋設及銜接引道未完成。如果玉穗溪沒有再發生土石流，搶修單位便可於24日上午埋設涵管。

對於搶修便橋，最大的變數就是下雨導致土石流。工作人員表示，以寬度約1公尺的小溪流來說，別看它在上午是一頭小綿羊，但只要下午下雨，馬上就會變成大野狼。工作人員通常見苗頭不對，就會趕緊撤離現場。

此外，在南橫西段最後的加油站業者楊登明說，油還剩3成，給民生用油是夠的，希望便橋早日做好，不然，也得從台東走山路運油來，已經有與中油高雄營業處溝通此事。