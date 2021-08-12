疫情嚴峻時慘遭失業的民眾，近期陸續投入職場。中市勞工局長張大春說，求職面試或工作時，雇主常會要求職者提供一些資料，但若資料與求職需求並無相關性恐涉及個人隱私；雇主在徵才時除有法令規定，不得強制求職者填寫或詢問與工作內容無關的事項，以免違反就業服務法相關規定。

張大春指出，坊間履歷表格上有些欄位，如年齡、婚姻狀況、籍貫、血型、健康狀況、宗教及犯罪紀錄等，雇主應重新檢視，所要求填寫欄位是否與工作內容具有正當關聯性；如無關聯則應修正，但與工作相關或依法應提供者，不在此限。

張大春說，依據就業服務法第5條所稱就業隱私資料，包含生理資訊（如疾病史）、心理資訊（心理測驗）及個人生活資訊（信用狀況、犯罪紀錄(如良民證)、家庭生活背景、懷孕計畫），雇主不得違反求職者或員工意願要求提供相關資料。若仍要求提供，又未說明原因與法令依據，求職者可以不回答或不提供，若公司強制求職者填寫或提供，可能違反就業隱私規定。

勞工局強調，求職者應留意不實徵才廣告，勿因一時求職心切而誤入陷阱，尤其現今網路資訊發達，詐騙手法也出現在臉書、Line等網路平台，除保護自身就業隱私權益，也要牢記求職防騙「7不3要」觀念；7不是「不繳錢、不購買、不辦卡、不隨意簽約、證件不離身、不飲用、不非法工作」，3要則是「要陪同、要存疑及要確定」