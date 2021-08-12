前台灣高檢署檢察長吳國愛，8月10日辭世，享壽87歲。吳國愛擔任高檢署檢察長期間，支持「查緝黑金行動中心」，積極偵辦景文案、羅福助、何智輝等重大案件，任內以體恤部屬聞名，在司法界有極高評價。吳近年因病身體狀況不佳，不少司法官員對吳的逝世，深表哀痛。

吳國愛(圖/陳志賢翻攝)

吳國愛告別式將在8月27日北市第二殯儀館舉行，家屬考量目前仍是疫情期間，為避免群聚，不辦公祭。吳國愛生前曾多次提出對司法人員的期許，他認為司法人員應本於良知，嚴正執法，在國人支持監督下，實現公平正義，讓不少司法官感念迄今。

吳國愛畢業於中央警察大學正科33期，司法官班第9期結業，曾擔任彰化地院法官，後轉任台中地檢署檢察官，歷任台中地檢署主任檢察官、法務部檢察司副司長，並擔任過澎湖、雲林、新竹、士林地檢署、台南高分檢署、台灣高檢署檢察長、最高檢察署主任檢察官，擔任檢察首長長達19年8月。

吳國愛出身農家，自小務農，為人勤勞儉樸，敦厚誠懇，個性平和沈靜，擔任首長期間，以體恤部屬聞名，在司法界有極高評價。2003年6月26日法務部檢察官人事審議委員會公布全國檢察長評鑑結果，吳國愛評分超過90分，居全國第二名，曾獲頒法務部一等專業獎章。

吳國愛是2001年4月至2004年11月擔任高檢署檢察長，支持「查緝黑金行動中心」採一、二審團隊辦案模式，大力肅貪，偵辦過景文弊案、前立委廖福本、羅福助、何智輝等貪汙案，任內並成立北中南大型贓物庫、強化經濟犯罪偵辦及智慧財產權保護，破獲多起組織性、跨國性重大仿冒案件、另設立「查緝偽鈔專案小組」、「金融犯罪查緝督導小組」，因應緩起訴處分制度及再議制度變革，訂立相關作業要點，讓全國檢察官有所依循。