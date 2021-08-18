新北55歲溫姓男子、41歲林姓男子原本從事房仲業，因預見不法個資查詢系統可販售牟利不少錢，便著手研發「房仲神器」小白機，檢警接獲線報後，立刻將溫、林2人逮捕，意外清查發現系統內建有前、後任總統、政府機關首長等億萬筆個資，隨即約談62名相關人士到案，並查扣相關證物。

新北地檢署表示，日前接獲刑事局通報，有房仲業者安裝「People 系統」竊取個資，用來查詢屋主電話、住居所、聯絡電話等資訊攬客，因此立刻派遣檢察官指揮刑事局偵九隊及臺北、新北、桃園等地警察局清查，意外發現眾多房仲業者的系統內有前任、現任總統、政府機關首長的身分證字號、手機、室內電話與戶籍或現居地址等詳細個資。

檢警指出，溫男行事相當低調，他在2年前透過網路收集個資，在用房仲員身份索取住戶資料，開發系統，之後與林男聯手販賣系統，不法獲利數百萬，每次交貨時，溫男為躲避查緝，也要求對方提供名片驗證房仲身份，並約在速食店、咖啡廳等不易引人注目公共場所交易。

檢方表示，這次一共搜索105個營業處所、住所，約談62人到案，扣押安裝個資查詢系統的70台筆記型電腦、65支手機，目前已分批、分時段複訊約 50 名被告，訊後認定被告嫌違反個人資料保護法，但皆在複訊後請回，目前全案仍在偵辦中。

檢方呼籲，房仲業者應謹守職業倫理，不得擅自、違法蒐集、處理、利用國民個人資料，也請各大房屋仲介公司善盡企業責任，自行清查所轄直營店或加盟店業者是否有人持有類似系統，一並告發偵辦。