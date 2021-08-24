苗栗縣警竹南分局23日間查獲1名越配持有來自越南的可疑豬肉製品豬耳凍。（竹南警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣警竹南分局23日間查獲一只冷凍櫃藏有9公斤的可疑肉製品。（竹南警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣警竹南分局23日間查獲一只冷櫃藏有9公斤的可疑肉製品。（竹南警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

警政署發動全國警察全面協助查察越南輸入染有非洲豬瘟肉製品，23日查察首日共在竹南、銅鑼各發現1起可疑案例，除由農業處及衛生局查扣肉製品送驗以外，並向苗栗地檢署報告請示適法意見，24日，警政署刑事局繼續擴大清查可疑肉製品流向，苗栗縣警局將查察百餘處地點，目前仍在進行中。

據悉，新北市爆發越南女子輸入含有非洲豬瘟病毒肉製品，警方介入查出越南女子自越南進口許多貨品，包含牛豬肉製品等，再轉寄至全國各地越籍移工或是越配，警方清查出相關宅配寄送資料，苗栗縣共有35個寄送地點，刑事局通令苗栗縣警局配合農業處、衛生局等組合聯合稽查小組，動員5個分局大批警力出動查察。

23日執行首日查察，共稽查了9個鄉鎮市共38件，其中在銅鑼的一處移工宿舍冷凍櫃內發現可疑肉製品，隨由農業處動防所人員扣存送驗，以查明是否含有非洲豬瘟病毒。

另外，聯合稽查人員也循線在竹南地區一名越籍配偶住處，先查獲約300公克的可疑豬肉製品，經擴大溯追，24日凌晨在竹南鎮內某偏僻地點，再追查出一個大冰櫃，裝有將近9公斤的牛肉製品、不明肉類加工食品及水產加工品等，目前已由衛生、農業單位封存送驗。

警方在查獲可疑肉製品後，立即以民生案件查緝平台向苗栗地檢署主任檢察官鄭葆琳報告，由專責檢察官提供相關法律諮詢，對於影響民生案件主動介入查處，跨機關聯繫合作，查緝不肖業者。

24日，刑事局擴大清查新北越配輸送越南貨品流向，再清出苗栗縣共有百餘項貨物寄送資料，已通令苗栗縣警局繼續實施聯合稽查，全面清出可疑非洲豬瘟肉製品去向。