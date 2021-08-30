因應非洲豬瘟病毒來襲，屏東縣廚餘緊急應變處理採堆肥及焚化處理併用，為降低縣內後端廚餘處理量能負荷，屏東縣政府環保局30日起啟動外縣市廚餘禁止進入屏東縣境內。

根據過去調查發現，屏東縣每日廚餘養豬量約為290至300公噸，其中外縣市廚餘量高達250至260公噸，占全部比例約87％，縣內廚餘量僅約40公噸，因此特別攜手屏東縣各鄉鎮市清潔隊、養豬業者、廚餘清除業者開會，合作防堵非洲豬瘟事宜。