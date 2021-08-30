共同防堵非洲豬瘟 屏縣宣布外縣市廚餘9月禁入屏東縣 18:512021/08/30 中時 林和生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 為降低廚餘處理量能，屏縣啟動外縣市廚餘禁止進入縣內。(屏縣環保局提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因應非洲豬瘟病毒來襲，屏東縣廚餘緊急應變處理採堆肥及焚化處理併用，為降低縣內後端廚餘處理量能負荷，屏東縣政府環保局30日起啟動外縣市廚餘禁止進入屏東縣境內。 根據過去調查發現，屏東縣每日廚餘養豬量約為290至300公噸，其中外縣市廚餘量高達250至260公噸，占全部比例約87％，縣內廚餘量僅約40公噸，因此特別攜手屏東縣各鄉鎮市清潔隊、養豬業者、廚餘清除業者開會，合作防堵非洲豬瘟事宜。 雲林新增1境外移入確診個案 縣府全面加強校園防疫準備 防堵非洲豬瘟 高屏動起來 #屏東縣 #廚餘 #外縣市 #公噸 #非洲豬瘟 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 防堵非洲豬瘟 高雄市產源端廚餘仍交原清運者收集 16:442021/08/30 生活 防堵非洲豬瘟 南投縣稽查101處養豬場 16:522021/08/29 生活 全台禁廚餘養豬1個月 張麗善籲中央政府必須全面禁止 18:202021/08/30 生活 廚餘禁令9／1上路 嘉縣祭廚餘套餐罰鍰最低8萬起跳 19:472021/08/30 生活 堵非洲豬瘟 台南加碼檢舉獎金 黃偉哲：豬隻經不起再次染疫 12:212021/08/30 生活 9月禁廚餘養豬 市議員要求設高速廚餘發酵廠 環保局：將發酵做成有機肥 17:342021/08/30 生活 9月1日禁用廚餘餵豬 蘇貞昌今視察林口養豬場 17:392021/08/30 生活 不准偷用廚餘養豬 雲林縣地毯式稽查養豬場 16:072021/08/29 生活 防堵非洲豬瘟 台南祭5000檢舉獎金 04:102021/08/30 地方新聞 新增3例本土全在新北 5境外移入 無人死亡 13:242021/08/30 生活 花蓮翻轉蚊子館 向日廣場青創活化 04:102021/08/30 地方新聞 生活熱門新聞 午後雷雨連炸一周 彭啟明揭下個颱風生成時間 - 生活 台南男打完高端7天3度進急診 友崩潰列11症狀：6天沒辦法上班 - 生活 新竹寶山爆長者車禍送醫確診 百名居民湧入社區快篩站 - 時事 菜市場老闆打高端公告3下場 眾人一看驚：吃了誠實豆沙包 - 生活 廚房蟑螂亂竄如何清零？ 主婦曝密技：小強怕到跑光光 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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