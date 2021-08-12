觀察EPFR資金統計至8月4日報告顯示，外資仍持續流入A股，當周有15.9億美元的海外資金流入A股市場，5700萬美元流入港股市場，ETF和主動基金都是淨流入，主因A股特別是港股市場從此前的下跌中有所修復，上證指數自7月28日低點以來已有約5％的上漲，後續可關注高景氣行業動態。

中國新能源汽車逆勢再創單月銷量新高，7月銷量27.1萬輛，比去年同期增長164.4％，較上月增長5.8％。累計1-7月新能源汽車銷量147.8萬輛，年增197.1％，已超越歷來全年銷量。

日盛中國戰略A股基金研究團隊指出，當前新能源汽車、太陽能和半導體等領漲行業盈利週期和景氣度仍然保持向上，是成長風格的重要基礎，政策導向對於科技創新和產業升級的支持較為明確，此外，宏觀經濟穩中趨穩和政策穩中超鬆的環境同樣有利於增長確定性高且持續性好的板塊表現。

日盛中國戰略A股基金研究團隊表示，上周美國總統拜登簽署行政命令，設定2030年電動車占新車銷量比例達到50％的目標，預計整車、鋰電材料及設備和上游原材料等全產業鏈未來的銷售增長預期可能繼續上修；半導體產業鏈景氣度仍然較高，但市場監管總局稱格針對汽車晶片市場哄抬炒作、價格高企等問題進行立案調查，對短期市場情緒可能產生一定抑制，然無礙中長線產業發展。