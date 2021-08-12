倫元投顧分析師陳學進表示，台股12日開低收小跌，終場下跌7.24點，跌幅0.04％，收在17219.94點；櫃買指數則強勢上漲1.71點，漲幅0.81％，收在212.02點；三大法人進出方面，外資續買45.23億元，投信轉買8.03億元，自營商續賣11.13億元，惟外資法人於台指期轉買1219口多單，累計淨空單部位為30489口，心態轉趨謹慎保守。

Delta病毒持續肆虐全球，為整體經濟前景蒙上一層陰影，加上市場擔憂美國聯準會（Fed）恐提前縮表升息，加上市場盛傳現股當沖交易稅減半徵收政策擬不再延長，且內資法人大戶不計價砍殺，使許多中小型業績成長股紛紛出現補跌重挫。在諸多利空打擊下，使近期台股籠罩在一股詭譎不安的氛圍中。

隨全球各地加速疫苗施打，相信很快地必可迎刃而解，且基於「遞延需求」效應，預期整體經濟復甦腳步將可望延續至明年。

個股方面，本周納入投資組合的杏國，股價12日止穩再度亮燈漲停，顯見在公司派及內外資法人大戶心態偏多下，後市仍有續漲機會。

展望後市，即便市場信心尚未完全恢復，但隨著中小型轉機股12日接續止穩上漲、轉機股回神，內資法人大戶可望陸續歸隊之下，加上上市櫃公司融資大減，顯見台股已隨時具備反彈上漲的利基。

選股方面，若台股欲止穩上漲，首先，業績具有爆發成長題材的貨櫃三雄必定需要領軍往前衝。此外，受惠中美基建利多題材加持的鋼鐵類股，也可望跟進大漲，均可望成為市場資金聚焦的主軸；至於電子股，受惠電動車進入百家爭鳴的時代，電動車概念股亦將成為未來不可錯過的大趨勢之一。