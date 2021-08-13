在美中關係緊張之際，美國副國務卿雪蔓今天在國務院會見中國新任駐美大使秦剛。雪蔓會後表示，她利用機會檢視上個月與中國官員會晤提及的議題，雙方承諾會持續討論對話。

曾任中國副外長的秦剛7月28日赴美履新，上任甫滿2週。他今天前往美國國務院，與身為國務院第2把交椅的雪蔓（Wendy Sherman）會晤，是接任駐美大使職務以來首度與美方高層面對面接觸。

雪蔓會後在推特（Twitter）上表示，她在會中歡迎秦剛來到華府，並利用雙方會面機會，檢視她上個月與中國官員會晤提及的議題。她強調：「我們仍致力於持續對話。」

雪蔓雖未透露更多關於兩人談話的細節，但她7月26日在天津與中國國務委員兼外交部長王毅會晤期間，被中國視為敏感紅線議題她幾乎全部提及，包括北京在台海作為、對香港的打壓及在新疆進行種族滅絕等。

根據雪蔓會後的發言，她今天與秦剛的會面，有很大的機率也觸及上述議題。

美中近年進入全面競爭，關係也因人權、COVID-19 （2019冠狀病毒疾病）疫情、智慧財產權、網攻及諜報工作等問題急速惡化。美國頻頻對中國祭出制裁措施，北京也不遑多讓，不只對華府回敬報復性制裁，多位「戰狼」也時常在網路上對美方叫囂放話。

不過，秦剛似乎有意舒緩美中緊張關係。上任以來他頻向美方釋出善意，盼雙方「相互尊重、平等相待、和平共處」，讓合作大於競爭。

中國駐美國大使館今天會後發布的聲明，也透露出盼與美方修復關係的渴望。

中使館表示，秦剛在會中向雪蔓表示，當前中美關係站在新的十字路口，他將按照兩國元首今年除夕通話的精神，加強與美方的即時溝通對話，努力推動「理性、穩定可控、建設性的中美關係」。（編輯：楊昭彥）1100813