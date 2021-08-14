前國民黨主席朱立倫今（14日）上午參加「宗教界護國和瘟暨新冠疫情與0402太魯閣號事件往生者超薦祈福大會」。（朱立倫辦公室提供）

前國民黨主席朱立倫今（14日）上午參加「宗教界護國和瘟暨新冠疫情與0402太魯閣號事件往生者超薦祈福大會」。（朱立倫辦公室提供）

國民黨主席選舉前夕，國民黨主席江啟臣、前國民黨出席朱立倫先後出席新北市宗教祈福大會，雙方較勁意味濃厚。對此，朱立倫今（14）日表示，國民黨祕書長李乾龍親自邀請，是老朋友、老戰友，未來李代理黨務也要嚴守中立。

前國民黨主席朱立倫今（14）日上午參加「宗教界護國和瘟暨新冠疫情與0402太魯閣號事件往生者超薦祈福大會」，江啟臣則與前立法院長王金平12日出席同場祈福大會，適逢國民黨選舉前夕，雙方較勁意味濃厚。

朱立倫說，先嗇宮是自己擔任新北市長8年必來的宮廟，近年每年都有來參拜，如今有祈福法會當然要來參加，也是國民黨祕書長、先嗇宮董事長李乾龍親自邀請的。

再一次強調，李乾龍不但是自己的老同事、老朋友，黨籍議員、里長感情都很深厚，都是一家人，大家不要想見縫插針，去年年初李要擔任國民黨祕書長時也有特別來請教，當時全力支持也贊成，這一年半來他很辛苦。

朱立倫說，國民黨目前的困境及未來挑戰很多，他願意站出來，也是受到很多議員、里長鼓勵，李祕書長是自己的老朋友、老戰友，這段時間幫忙江主席全力以赴是理所當然，完全可以理解，但是對不起只到明天為止。

李祕書長接下來要代理黨務，一定嚴守中立，這是黨的規範，也要做給民進黨看，國民黨是泱泱大黨，黨內選舉民進黨不要想見縫插針，會開開心心、輕輕鬆鬆、快快樂樂，絕對不會吵吵鬧鬧、內鬨內鬥讓黨員失望。