前警政署副署長蔡俊章14日跨海澎湖水墨畫展開幕，縣長賴峰偉出席讚許蔡俊章是警界難得的藝術家，畫蝦栩栩如生，曾獲國際大獎肯定，「蔡式墨蝦」畫風獨樹一格，開創畫壇藝術風格，歡迎回來澎湖展出畫展，分享藝術道路上逾半世紀的心得與成就。

賴峰偉表示，1997年他初任澎湖縣長，蔡俊章派任澎湖擔任警察局長，蔡俊章在澎湖服務2年6個月期間，共同攜手取締盜採砂石、毒電炸魚、三層網，挽救海洋生態危機。

賴峰偉說，蔡俊章自警政署副署長退休後，依然持續揮毫創作，精研畫技，尤其畫蝦手法惟妙惟肖，在藝界素有「蔡式墨蝦」名號，多次獲邀至海內、外展出，並獲頒韓國ICA水墨畫大獎等多項國際大獎的肯定。

賴峰偉表示，蔡俊章成為國際知名水墨畫家，此次結合陶藝家卓伯成的陶藝創作，回澎湖開辦水墨畫展，讓鄉親可以欣賞到遠近馳名的「蔡式墨蝦」及陶藝之美。

蔡俊章水墨畫展14日上午於洪根深美術館特展室開幕，展出山水、花鳥及蝦畫等水墨畫作作品共61件，以及陶藝創作25件，展出日期自110年8月14至9月26日止。

文化局表示，配合防疫措施以分流入館，入館人員須全面實名制登記，採提前預約及現場受理2種方式，入館時請配戴口罩及配合體溫量測、手部消毒等防疫措施，如有發燒現象請勿入館。