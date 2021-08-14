有些人在分手以後，仍會去查看前任的近況，想知道對方過得怎麼樣，心情也跟著受到影響，因此讓自己停滯不前，甚至陷入過往的感情中，《搜狐網》近日分享3個一旦分手後，他們整理完心情就會勇往直前，不被前任所影響的星座。

1.牡羊座

牡羊座敢愛敢恨，他們雖然戀愛次數多，但交往的時間都不會太長，就是因為他們在分手後，容易走出失戀的痛苦，療傷的時間也比較短，牡羊座談戀愛時，起初會將對方訂為滿分，隨著相處越久，慢慢發現兩人的問題後，他們就會慢慢扣分，直到最後沒有什麼能留戀，就算分手也不會難過太久，很快就能整理好心情向前看了。

2.獅子座

獅子座個性霸氣，不過其實他們也會受傷，但他們並不會讓他人看到自己的傷口，對外仍會假裝很堅強，在感情上也是如此，他們不喜歡抱怨，分手以後也不肯承認自己有多痛苦，在他人面前仍保持最佳狀態，獅子座也會努力平復自己的心情，甚至透過忙碌的方式，讓自己迅速走出悲傷，類似自我催眠，所以基本不會受前任影響。

3.水瓶座

水瓶座的思想較特殊，總是讓人摸不著頭緒，做事基本上無章法可尋，而他們是理性與感性並存的星座，且理性又略大於感性，儘管失戀後他們會非常傷心，給人一種天塌下來的感覺，但他們很快就會找到新對象，不想錯過喜歡的人而展開追求，或迅速忙於完成眼前更重要的事情，整理心情的能力較強，很快就能走出失戀情傷。