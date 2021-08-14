晚上8點時消防人員順利將火勢撲滅。（翻攝照片／張亦惠嘉縣傳真）

國道1號南下237.6公里處水上段今天晚上發生一起火燒車事故，濃煙竄到車道，現場為1台自小客車全面起火燃燒，嘉縣消防局獲報後趕到並撲滅火勢，幸現場無人傷亡，詳細起火原因有待進一步鑑定。

嘉義縣消防局指揮科表示，今天晚上7點36分接獲國道第四大隊轉辦，隨即派出2台水車及1台救護車前往救援，到場時車子在路肩已全面起火燃燒，晚上8點1分時順利將火勢撲滅，現場無人受傷。