1位民眾19日早上行駛在國道1號南下73公里處，，遭到前方多個散落物高速砸中轎車，他之後下車查看發現竟是1個巨大的螺絲，該螺絲直接砸中車體前方、破了大洞，事後他將恐怖照片PO出並尋求當時的行車紀錄器；許多網友則說該巨型螺絲好恐怖，研判是鷹架的調整座或吊車的螃蟹腳。

該民眾在臉書「爆料公社公開版」發文表示，他在昨（19日）早上約8點30分許行駛在國道1號南下73公里處，行駛過程中遭到前方散落物砸中，他事後下車查看，發現該散落物竟是1個超巨大的藍色螺絲，散落物當場造成3輛車輛受損，他因此PO文詢問當時是否有其他車輛經過，能否提供當時的行車紀錄器。

1位民眾19日早上行駛在國道1號南下73公里處，，遭到前方多個散落物高速砸中轎車，他之後下車查看發現竟是1個巨大的螺絲。（翻攝自臉書「爆料公社公開版」）

1位民眾19日早上行駛在國道1號南下73公里處，，遭到前方多個散落物高速砸中轎車，他之後下車查看發現竟是1個巨大的螺絲。（翻攝自臉書「爆料公社公開版」）

該網友PO出的事故照片中，1個寬約為20公分、長約60公分的巨型螺絲就卡在轎車前方，造成車體受損，許多網友看到照片後紛紛嚇傻，「好大顆啊」、「哇塞這.....」、「夭壽喔」、「哇！這麼大顆的螺絲這輩子沒見過」、「超大的螺絲，太危險了」、「大的很誇張」。

也有不少其他網友推測該螺絲，「這好像鷹架的調整座」、「油壓腳的底板」、「撐板模的鐵架支」、「感覺是吊車的螃蟹腳」；有人建議原PO可以到國道高速公路局詢問道路攝影機有沒有拍到，並申請事故鑑定，或是先研究該零件是出自哪種車或機械，之後比對事故前後交流道的攝影機，會比較好釐清案情。