台中檢警前年破獲以男子鍾志豪為首的詐騙集團，並查扣鍾男及其女友以贓款購買的法拉利、瑪莎拉蒂、BMW寶馬共3部名車，20日公開拍賣，料想不到的是，檢方為吸引更多人參與喊標，首度以不公開底價的方式舉辦拍賣會，卻因現場喊標價格都未達底標價，瑪莎拉蒂、法拉利皆宣告流標。

詐騙集團首腦鍾志豪（通緝中）與其薛姓女友在美國洛杉磯設立機房，吸引成員加入，以不同手法向大陸民眾詐騙金錢，陸續詐得款項達9000多萬元，鍾、薛並以詐騙所得贓款分別購買海神的瑪莎拉蒂、法拉利及BMW等名車，檢警透過司法互助機制逮獲該集團成員，並查扣現金、名錶及名車等物品，市價達5000多萬。

檢方指出，這次拍賣的名車包括2015年出廠、車型F12 BERLINETTA的法拉利，其登記車身為銀色、但外表已改為白色車身，儀表板里程數為1萬2572公里，目前仍積欠牌照稅6萬9690元及燃料稅1萬3950元，底標價格為550萬。

另瑪莎拉蒂同樣是2015年出廠、車型為GT MC STRADALE，目前積欠稅款與罰款共1萬2000多元，起拍價175萬；而白色BMW寶馬車型為1181 5-DOORS、於2015年出廠，仍積欠1萬6000元稅金與罰款，起標價45萬元。

考量防疫，拍賣會現場僅發放50張號碼牌，現場約有近百人參與，也有少數人參與喊標，場面不算熱絡，且因台中地檢首度以不公開底標的方式舉辦拍賣，且喊標價必須超過底標才算得標，現場喊標金額都與底標價差距不小，瑪莎拉蒂與法拉利都因而流標。中檢強調，未來會檢討此方式並另做評估，2部車將擇期再拍賣。