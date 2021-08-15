中央改直接發放五倍券，各縣市紛紛加碼，桃園市長鄭文燦15日表示，希望聚焦在受創深的餐飲、旅遊等服務業，他也預告10月會推出桃園加碼版，研擬將面額縮小但金額放大2倍，例如把200元換成4張100元，「這樣比較好用！」

「我贊成直接發放振興券！」鄭文燦認為直接發可以刺激消費的意願、擴大內需的市場，他重申，最重要是希望聚焦在因為疫情而受創的服務業，讓他們可以得到支持，包括像旅遊、餐飲、休閒等等。

鄭文燦說，桃園目前有規畫4項振興計畫，包括旅遊補貼700元兩天一夜，觀光工廠一部遊覽車5000元，食農教育的休閒農業的體驗一人500元和好市券。

鄭文燦說，好市券桃園已經先推行暖身計畫，13日開始發放200元的好市券，反應很好，預定會一期一期地推出。

鄭文燦也預告到10月份，會搭配振興券結合桃園好市券，去年的經驗是double變兩倍，但是面額變小，適合夜市的需要。去年是用50元的面額，今年經發局正在評估用100元的面額，把200元換成4張100元，500元也在研擬一樣加碼，希望2券搭配能夠放大兩倍，但是面額變小，「這樣的話會比較好用！」