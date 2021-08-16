疫苗不夠打陳時中竟稱「少開接種站」 趙少康怒嗆下台：何不食肉糜？

防疫指揮官陳時中上周四重新對4、5月本土疫情「溯源」定義，「3+11」是群眾事件，不是破口，遭藍營怒轟，陳已不適任應該下台，對此，資深媒體人趙少康認為，雖然大家都認為陳時中該下台，但陳下台有誰能接？因此他認為陳時中會還在那個位置上，幫總統蔡英文當擋箭牌。

趙少康今（16日）接受媒體聯訪，雖然大家認為陳時中應該下台，他也認為陳也要下台，而且陳時中現況也看起很累，但問題是陳時中下台誰接？本來這位置應該行政院長蘇貞昌接，但看起來蘇不願意碰，現在看民進黨內也沒人願意接，有意願接的人，蔡英文也不一定願意接受，如副總統賴清德有意願接，但蔡英文未必同意，可前副總統陳建仁卻因挺高端疫苗而使自己陷入爭議，也未必願意接陳時中的位置，所以只好就讓陳時中繼續在那個位置上當擋箭牌。

至於政府開放帛琉旅遊泡泡，趙少康直言，帛琉目前疫情狀況稍好，但還是要很小心，他呼籲政府，會議記錄要做好，因為3+11沒有會議記錄，所以到現在還不知誰要負責，到時若出事，才知道誰要負責，因為有紀錄，官員就會注意，千萬不要讓帛琉旅遊成為防疫破口。