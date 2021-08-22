154隻走私貓被火速安樂死，惹怒動保團體和愛貓人士，對此，資深媒體人趙少康也為這些貓請命，直言每晚當總統蔡英文看見蔡想想時，請記得不是每隻動物都像蔡想想能吃好、住好、睡好，讓每條生命等值，執政者責無旁貸，以愛貓形象為名的蔡英文更是如此！

趙少康今（21日）在臉書發文表示，昨天是國際流浪動物日，但台灣竟然有154隻貓火速遭到安樂死，雖然這些枉死的貓是依照《走私沒入動物及其產品處理作業程序》規定處理，農委會在法理上站得住腳，但是「法規是死的、人是活的、貓也是活的」，只要給牠們一個檢疫的機會、給w牠們一個找到家的機會，不是兩全其美嗎？

趙少康直言，這次事件實在令人心痛，走私的商人當然可惡，這些小生命沒有選擇的權利，被當物品「銷毀」，農委會也有責任。尤其當輿論早就炸鍋，為貓咪請命的聲音湧出，蔡英文明明有機會刀下留貓，卻只是在悲劇發生後，在臉書發文哀悼。

對於蔡英文在臉書承諾修法，趙少康認為，尊重生命、保護動物是普世價值，必須確實監督行政院修法進度，讓每條生命等值，執政者責無旁貸，以愛貓形象為名的蔡英文更是如此！