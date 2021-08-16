新北中信特攻籃球隊強化戰力的腳步持續前進，16日再宣布與T1新人選秀會第四輪指名的高雄師大前鋒劉旻諺完成簽約！

「如果問我今年新秀誰會是值得期待的黑馬，旻諺肯定會是其中之一。」中信特攻總經理張樹人表示相當看好劉旻諺的潛力，學生時期劉旻諺主要擔任大前鋒及中鋒，扮演力扛內線鞏固籃板的苦工角色。經與教練團討論後，張樹人期待未來能磨練劉旻諺轉型成小前鋒，並且在進攻端發揮天份，做出更多貢獻。

「我以前覺得可能要等到大四才會被看到，很感謝中信特攻的青睞與信任，也很慶幸自己一直走在這條籃球路上。」劉旻諺語帶珍惜地表示，他從國小開始接觸籃球，過程中兩度成為逃兵放棄打球，還曾短暫轉練過跆拳道，但始終忘不了對籃球的熱愛，劉旻諺再度回到球場，「現在我會一直提醒自己不要重蹈覆轍，這麼輕易就放棄夢想，因此每一次訓練或比賽我都會更珍惜、更努力。」劉旻諺說道。

從七賢國中、龍華國中、三民家商、立志中學到高雄師大，劉旻諺的學生時代一路都在高雄成長茁壯，即將第一次踏出港都舒適圈，北漂繼續追逐職業籃球夢想，劉旻諺迫不及待想迎接挑戰，他的菜鳥球季新目標也呼應球隊期待，「我想證明我不只能在內線做苦工，也能用投籃、切入的得分方式幫助球隊贏球。」