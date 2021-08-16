小東路地下道的道路限高架遭誤闖的貨車擊落。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南市小東路地下道禍不單行，今年發生客運誤闖卡住、積水3度封閉，16日又有小貨車駕駛酒駕違規，西向東闖入機慢車道，車斗上載運的塑膠管擊落到路限高架，砸落路面，幸好無人受傷，車道又再度封閉。

小東路地下道今年事故頻仍，4月發生東向西行的統聯客運因誤闖機慢車道卡住橋墩，日前因台南市間歇豪大雨，因積水過深3度封閉，還有轎車硬闖泡水。

近日天氣放晴，16日卻有貨車載著塑膠長管，從北門路二段右轉進入小東路地下道，再西向東行先誤闖入機慢車道，後車斗載運的長管過高，直接撞擊道路限高架，造成傾倒砸向路面。

道路限高架為金屬鐵架，標識限高2.1公尺，遭貨車擊落時，幸好附近沒有人車，未出現傷亡，車道一度封鎖關閉。

現場由台南市工務局排除障礙，台南市工務局不排除向王姓司機求償。王姓駕駛酒測值○.25毫克，辯稱是前一晚喝酒，酒意未退，警方針對誤闖車道與酒駕，各依照道路交通處罰條例與公共危險罪嫌開出罰單。警方表示，將派員調查事故原因，加強路口交通管制、疏導。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障