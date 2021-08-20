左車突切入、右車突開門 騎士慘遭「雙面夾擊」超崩潰

1名機車騎士日前行駛在道路機車道，遭到左側1輛藍色轎車突然打燈後右切，他急忙靠右行駛，沒想到右側另1輛違停的貨車這時卻突然打開車門，騎士在「雙面夾擊」下僅從2車中間的縫中快速駛過，相當驚悚；網友痛批藍車根本「鬼之切入」，而貨車駕駛是「鬼之開門」。

Youtube頻道「Wowtchout-地圖型行車影像分享平台」日前分享1則行車紀錄器影片，影片中騎車的騎士行駛在道路的機車道上，到1處巷口時，騎士左前方的藍色轎車竟突然打方向燈就逕自右轉，藍色車疑似要臨停在前方路邊，導致騎士反應不及下只能靠右行駛，被逼到路肩上。

影片中，騎士被左側的藍色轎車逼到路肩上後，騎士右邊的1輛停在紅線上的小貨車竟突然開啟車門，1名男子大搖大擺的走下車來，騎車最後只好「左閃右閃」從2車的隙縫中往前騎，所幸並未發生擦撞，不過驚悚的一瞬間全被拍下來；影片的標題還寫道「J（這）個是傳說中的鬼門嗎？」

大多網友怒批藍車駕駛違規，「藍車在切換車道的同時才打方向燈，也沒提早打，明顯也沒看後照鏡直接切了」、「貨車開車門雖然很小心，但是他開的同時應該頭也要看後方隨時注意」、「藍車忽然鬼切問題較大，有打燈不代表可以快速切出」、「一個鬼切一個鬼門，真是哭了」、「不可能的任務之雙面夾擊」。