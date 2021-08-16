110年度教育部第16屆教育奉獻獎名單出爐，高雄市大仁國中退休教師林芬菲是今年高市唯一獲獎的教育工作者。（高市教育局提供／柯宗緯高雄傳真）

110年度教育部第16屆教育奉獻獎名單出爐，高雄市大仁國中退休教師林芬菲是今年高市唯一獲獎的教育工作者，她在民國85年協助成立全市唯一「自閉症」資源班，協助許多孩子建立信心回歸社會，雖然已退休17年，仍退而不休持續致力特教工作，令人敬佩。

林芬菲民國72年調到大仁國中服務，成立「大仁國中父母成長班」，積極推展親職教育，也接任資源班教師，輔導自閉症及情緒障礙學生。

她並指導多位特教老師進入自閉症學生的教學研究領域，因成效獲肯定，於民國91年榮獲高雄市第3屆國中組POWER教師獎。高雄市教育局肯定其專業，於退休前聘其兼任特殊教育第四資源中心主任，協助全市特教評鑑及輔導工作。

林芳菲認為，特教孩子不應被隔離，應讓他們多與外界接獨，除教導他們如何與一般孩子相處，教育也應建立學生們如何與特教孩子融合共處；大仁國中成立全市唯一「自閉症」資源班後，不少家長將孩子送至學校就讀，曾經最多有超過15位以上的學生。

她對輔導的學生視如己出，她提到，30歲患有亞斯伯格症的小李，當年就學期間情緒暴躁，並有多次打人紀錄，經她關心、提醒下，逐漸改變小李的個性及觀念。畢業後，小李在國際知名連鎖咖啡店服務10多年，未料7月卻因癲癇發作窒息送醫不治，令她相當難過，日前她也特地與其他老師一同到靈堂送別。