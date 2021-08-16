今天（8月16日）晚間，北京市朝陽區人民檢察院公告，經依法審查，對犯罪嫌疑人吳亦凡以涉嫌強姦罪批准逮捕。「中國演出行業協會」微信公眾號立刻發文，批評藝人「飛得再高、膨脹再大，任性妄為，終會脫軌。」

文章稱，自吳亦凡事件在網路爆發，呈現在公眾面前的是一個罔顧法紀、恣意妄為、金錢至上、隨心所欲的「明星」。作為文藝工作者，以藝術作品弘揚中國文化的基本職業作用無從談起；作為公眾人物，傳遞核心價值觀的社會職責置若罔聞；作為擁有龐大粉絲群體的「頂流」，觸犯法律底線，造成極其惡劣、難以輓回的社會影響，行業難容。目前吳亦凡影視、音樂、綜藝等相關作品均已下架，其本人也將接受法律制裁。

文章稱，演藝圈是顯性「名利場」，容易讓人迷失。一些人逐漸飄飄然，忘了本分，忘了責任。自以為有顏值、有粉絲，就可以沒有敬業精神，沒有職業道德；自以為有賣點，有關注，就可以沒營養、沒藝術追求；自以為有資源、有流量，就可以沒人品、沒底線。殊不知，德不配位的明星如同空中泡沫，飛得再高，膨脹再大，也終會破滅，任性妄為終會脫軌而出。

文章稱，「脫軌」必然要付出代價，在法律層面制裁結束之後，本次涉案藝人吳亦凡還將面臨行業對其持續進行的從業抵制等懲戒。

文章稱，吳亦凡案警示從業者必須提高法律意識，提高作為公眾人物的道德基準線。藝人、經紀公司應以此案為戒。