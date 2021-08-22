最新公布的民調顯示，台中市長盧秀燕信任度高達81.8％，就任以來整體施政表現滿意度80.6％，盧秀燕與市府團隊施政評價高達95％，2022市長選舉支持度更全面輾壓所有民進黨可能對手。對此，民進黨台中市黨部主委、市議員李天生表示，過去從沒有市長民調有這麼高的數據，他分析有3個原因導致盧聲勢上揚，不過，他認為離2022選舉還有一段時間，評論當前情勢都言之過早。

據《美麗島電子報》20日公布的8月台中市民調顯示，盧秀燕獲得81.8%民眾信任，80.6%的市民滿意她的施政表現，也有91.1%民眾對台中市府防疫表現表示滿意，且民進黨在台中的立委們，在民調上都不敵盧秀燕。媒體人吳子嘉表示，從盧秀燕的民調來看，民進黨中央執政太爛了，若不再改善，民進黨2022年地方選舉恐會大敗。

對此，港媒《中評網》21日報導，李天生接受採訪時表示，過去從沒有市長滿意度民調有這麼高的數據，這很反常，他認為造成這種原因有3，首先是疫情大環境助攻；其次是國民黨目前正在進行黨主席選舉，而參選國民黨主席的4個候選人攻擊民進黨火力，間接增加民眾對綠營的負面觀感，對藍營的首長而言，相對吃香；最後則是代表民進黨參選的台中市長人選尚未整合出線。

李天生表示，2022台中市長選舉，國民黨由盧秀燕爭取連任是基本態勢，綠營方面，基本上還是綠委蔡其昌、何欣純以及前交通部長林佳龍3人是主要評估對象，但因還沒確認人選，無法凝聚支持者力量，也就導致影響民調結果。