由慈濟和民間企業購買的BNT疫苗，其中約200萬劑即將來台，資深媒體人黃暐瀚今也搶先公布一份蔡英文支持度民調，結果顯示，蔡英文8月施政滿意度為55%，主因是人民預期BNT疫苗即將到來，某種程度緩解民怨。黃直言，自己又「一語成讖」，因為他曾說當BNT確定能買時，蔡英文的民調在8月就會回升。

黃暐瀚今（27日）在網路節目《POP撞新聞》上表示，《美麗島電子報》董事長吳子嘉先透露給他尚未公布的民調數據，結果顯示，蔡英文信任度從7月的48.6%上升到8月55.1%，增加近7個百分點，主因是民眾有BNT疫苗到貨的預期心理，某種程度能減緩民怨。

蔡英文施政信任度。（圖片摘自POP撞新聞Youtube）

至於蔡英文8月施政滿意度，黃暐瀚指出，有55%滿意蔡英文施政，從7月的49.6%上漲5.4個百分點；不滿意蔡英文施政為43.3%，從7月的48.4%下滑5.1個百分點。黃暐瀚直言，自己又「 一語成讖」，他曾說當BNT已經確定能買，且排進排程，蔡總統的民調在8月就會回升。

蔡英文施政滿意度。（圖片摘自POP撞新聞Youtube）

黃暐瀚稱，不只蔡英文，還有行政院長蘇貞昌的滿意度也在8月逆轉，本來蘇貞昌在7月的滿意度為45%，但8月上漲到48.6%，不滿意度47.9%。

蘇貞昌施政滿意度。（圖片摘自POP撞新聞Youtube）

黃暐瀚解析，這代表蔡英文和蘇貞昌近來的施政，已慢慢有止傷的效果，所以當BNT疫苗有「復必泰」中文字樣時，府院和指揮中心拋棄過往的堅持，就決定要了，還強調越快越好，雖然民進黨此舉遭批轉彎，但卻讓許多中間族群反感度下降，他更預言，蔡英文9月的年輕族群支持度定還會再提升。