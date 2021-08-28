從疫情警戒放鬆措施到五倍券加碼方式，地方政府都在中央規範外，另外做出自己的決策。這是台灣政治文化從政黨力量式微後，地方政府自主性提升的另一現象，而中央似乎已無力要求號令貫徹全國，只能坐視地方漸強、中央趨弱的態勢不斷累增。

此種現象從特例成為常態後，總統和行政院長對全國內政的影響力，勢必衰退。對分居各地的民眾而言，縣市長選舉的重要性，也會更加凸顯。因為，地方首長的施政理念與風格，會直接影響各縣市的基礎建設與民生福祉。中央的政策，只是通則性的一塊白布，上面要添加哪些風采，才是人民更為關切的政治消息。

於是，地方與地方之間的比較，成為各縣市首長關切的焦點，也是政治新聞的一種新興話題，更是民眾聊天時的一項主題。例如各縣市對五倍券加碼的價碼，「你那邊怎樣？我們這邊如何！」民眾不關注這些差異都不行。之前，柯文哲不發放重陽敬老金，成為他選舉時的一個弱項，說明地方政府在法令權限下的為與不為，也是很有學問的。

有比較，當然就有競爭；有競爭，自然不想落後。地方首長幹得來勁，中央領導的政治角色，從主動威權，轉變為被動支援。地方政府拚命推動各種愛民措施，中央萬分尷尬，不支持，就是壞人，就是不顧地方百姓死活，或至少是不了解地方民眾疾苦、政策決定不到位。

政治主體從中央變為地方後，大方向來講，對各地方民眾應該是好事。各縣市首長最需要的關愛眼神，不再是政黨或府院的高層領導，而是基層民眾的實際支持度。區域立委的角色功能，也勢必要更強化為地方向中央爭取資源。

然而，台灣政治的春秋戰國化，卻需要注意一個問題，那就是所謂的區域均衡發展，恐怕更加難以實現。直轄市人口多、預算多、資源也多，能讓市民享福的空間也較多；較窮的縣市資源少，人口外移嚴重，要是轄區內沒有生財管道，只能靠中央分配下來的杯水車薪勉強運作，那當地民眾的生活福祉，會愈來愈不如富有縣市民眾的福利。這樣下去，人口往富有區域移動的趨勢，勢必愈趨嚴重。最終結果是：窮困縣市愈加凋敝，而富有縣市的負擔，也會因為人口不斷移入而日益增加。

要解決這種困境，中央執政的民進黨似乎沒有對策，政治思維還停留在致力於保存中央執政的各種大內宣上面，茫然不覺春秋戰國大小諸侯各據一方的時代已然來臨。面對中央的弱化，眼下窮困縣市的自保因應之道，應該是趕快以創意更新轄區內的產業發展模式與觀光水準，在疫情短期內難以結束的狀態下，搭上國內消費與旅遊的列車，為自己縣市內的民眾多謀利益，光向中央哭窮，是沒指望了！（作者為中國文化大學教授）