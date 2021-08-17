美軍中央司令部司令麥肯錫昨天在卡達首都杜哈會見塔利班民兵組織官員，勸告塔利班勿攻擊喀布爾機場。今天這座機場有數千名阿富汗人急欲離境，結果釀成死亡悲劇。

美國一名國防官員證實，麥肯錫（Kenneth McKenzie）已在杜哈（Doha）面對面告訴塔利班官員，不要攻擊喀布爾郊區這座國際機場。

美軍並與土耳其等盟國軍隊一同清理機場，以方便各國撤離人員的飛機起降。美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）批准加派一個營的兵力前往喀布爾，使在機場防護撤退行動的軍隊增加到6000人。

上述美國國防官員並說，機場今天有數千名阿富汗人湧向停機坪，登上商業航班出境，以逃避塔利班統治。這些人保持平靜，不過其中有2人手持武器，對他人構成威脅，在場美軍將之擊斃。

也有部分人在一架美國軍事運輸機起飛時試圖阻攔以登機，結果至少有7人遭到輾壓或在軍機離地後摔落致死。（譯者：張佑之）1100817