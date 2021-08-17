中央將推出振興券，地方也摩拳擦掌搶上千億元振興券商機，台中市長盧秀燕17日表示，中央發放時間應會在10月初左右，台中市正做準備，搭配台中購物節結合振興券，提出最優惠方案，吸引全國民眾來台中市來消費。

盧秀燕說，中央發放振興券這一段時間，如果運用最新的優惠，吸引全國的民眾到台中來消費，由有效吸引措施，人家才會到台中來，目前已經籌備的方案，一定會讓大家覺得非常的超值得，「而且應該要到台中來，有信心台中市準備的方案，讓全國民眾記得要到台中來消費，振興我們的經濟」。

她強調，現在最重要的就是疫情緩和，但是怎麼樣振興台灣、振興台中的經濟是當務之急，也是現在最重要的施政重點，之前已經推出經濟大補帖、紓困十方，這些政策都還在持續當中，市府會進行滾動式的檢討，包括精確及所採用的經濟大補帖，紓困措施，都還在進行當中。

盧秀燕表示，配合中央發放振興券，整個總預算高達1000多億流向何方？現在22個縣市都很關心，預估中央發放振興券應該會在10月初左右，現在是8月中，台中市政府利用這段時間做好準備，其實最重要設計各種優惠方案，希望全國各地的民眾能夠到台中來收費。

將運用最新吸引全國的民眾來台中消費，要有有效地吸引措施，人家才會到台中來，盧秀燕表示，台中市已經籌備的方案，一定會讓大家覺得非常的超值得，而且應該要到台中來，有信心台中準備的方案，吸引全國民眾要到台中來消費，振興台中的經濟。

吸引民眾來台中消費振興券的相關具體辦法？盧秀燕說，針對振興券優惠使用的規畫執行，最後會做確定，因為現在可能還在變動當中，會做最後的確定與宣布，大致方向會搭配台中的購物節。

「台中市跟其他縣市不一樣，台中市的優惠方案比較具體」，她強調，台中市從前年開始辦台中購物節，成效非常好，去年帶動將近九十多億消費金額跟紀錄，今年會更加運用，因為台中市有一個主題為拚經濟的節慶台中購物節，會搭配台中購物節，搭配振興券。

盧秀燕表示，台中市府會提出方案，讓全國各界民眾來台中市消費，相關辦法俟中央的振興券發放辦法確定及公布後，台中市府的優惠超值方案也會隨即宣布，台中市對優惠方案非常有信心。