隨著美國宣布撤軍阿富汗，民兵組織「塔利班」迅速攻占各大城市，火速拿下首都喀布爾，逼迫阿富汗政府將政權移轉，當地情勢引發國際關注。對此，名醫沈政男直言，看到台灣一些網紅還在煽動仇中情緒，完全暴露他們假民族主義本質，美國撤軍就是告訴台灣，美國不會犧牲自己來拯救台灣。

沈政男今（17日）在臉書發文表示，如果阿富汗會出現逃難的場面，憑什麼台灣不會？阿富汗，就是四十多年前的越南，而三十年後，誰是下一個阿富汗？沈政男稱，美國為什麼要打越戰？就是為了反共，但事實證明，美國不是共產黨的對手，至少在越南是如此；為什麼要打阿富汗？為了反恐，但事實證明，美國也打不倒塔利班。

沈政男直言，美國特種部隊很厲害，問題是塔利班有千萬個賓拉登，越南叢林裡有千萬個共產黨，美國來再多也是不夠看。然後，玩了一、二十年，發現根本消滅不了越共與塔利班，於是包袱款一款，飛機一招，趕緊落跑了。

這事情要告訴台灣什麼？沈政男感嘆，看到一些專事諂媚的網紅說，「喔，阿共仔打過來，我就上戰場」，然後藉機煽動仇中反中情緒，或者順道打國民黨一把，說什麼1949也是這樣撤退云云。沈政男痛批這些話「完全曝露了他們虛偽廉價的假民族主義者的本質」。

沈政男示警，台灣人要想清楚，美國現在為什麼與台灣為友，能為台灣付出到什麼程度？底線在這裡：美國不會犧牲自己來拯救台灣，越南與阿富汗都是明證。當出兵的利益比不上代價，當國內民意開始反彈，美國直升機就會開拔落跑了。