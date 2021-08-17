饗賓餐旅集團旗下高價自助餐廳「饗饗」因接獲通知有確診者曾於8日至餐廳用餐，自昨（16）日起暫停營運。集團發表聲明表示，截至今（17）日已收到的同仁PCR檢測結果均為陰性，為顧及消費者及同仁安全，至27日將自主暫停營業，預計28日恢復營運。

饗賓餐旅表示，16日接獲台北巿衛生局通知，表示8日有確診者曾至餐廳用餐，當下立即暫停營運服務，委請專業廠商進行全店清潔與消毒作業，並第一時間自主安排全體同仁進行快篩與PCR檢測，截至目前已收到的同仁檢驗報告結果都為陰性。

饗賓餐旅指出，根據台北巿衛生局指引「饗饗」即日起至8月27日前需暫停內用服務，仍可提供外帶外送服務、相關同仁可正常到班。不過，為顧及顧客及同仁安全、秉持防疫責任，決定內用及外帶外送服務均全面自主暫停至27日，於28日才恢復營運。

饗賓餐旅表示，自去年爆發疫情以來，集團持續以社會防疫與顧客及員工安全為首要考量，落實政府所有防疫規範，力求提供安心安全的用餐環境。旗下所有品牌及分店將繼續維持高度警惕，積極配合相關規範與指引，以保障大家健康與安全。