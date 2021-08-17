新冠病毒已經造成全球超過410萬人死亡，而隨著這個病毒不斷的變異，傳播速度也變快，預估死亡人數只會不斷攀升。面對這個看不到疫情何時才會結束的時代，社會上出現「先準備身後事」的思維，而這樣的思維也讓外界開始關注殯葬行業的未來發展。

目前殯葬市場可區分為現貨市場和預售市場兩種，所謂現貨市場就是死亡之後才由家人代為購買的殯葬服務，預售市場則是自身或是家人提前購買安葬之處或簽訂生前契約。

殯葬業者說明，預售市場的價格彈性高於現貨市場，因為消費者主要是為了自己或家人購買，沒有急迫性，有足夠的時間貨比三家，而且消費者考慮的重點，會以廠商能否完成履約服務和能否移轉他人為主，因此，廠商的規模和品牌尤為重要。

業者表示，整體來說，殯葬業面向消費者的產品主要有三類，包括生前契約、禮儀服務和塔墓商品；生前契約是在生前便與殯葬業者簽約付錢安排好後事；禮儀服務指的是葬禮安慰生者的服務及所需物料；塔墓商品則是靈骨塔位、墓園，或是塔墓園管理的服務。

目前專做禮儀服務及生前契約的有萬安生命以及台灣仁本、寶山（中國生命），專做塔墓的有基泰（國統），其他較具規模者如產業龍頭─龍巖、金寶山、國寶、展雲等，則是兩者都做，為一條龍式的服務。

業者說，根據內政部的人口資料推估，目前年死亡人口平均為17萬人，若疫情影響導致年死亡成長率約為2％計算，到2040年時年死亡人口平均為28萬人，由此估算，包括生前契約、禮儀服務和塔墓商品的需求都將增加，其中生前契約還有10％成長率；禮儀服務有3.7％成長率；塔墓商品有4％成長率。統合以上，可以估計出目前殯葬業產值約為400億元，而往後將穩定以至少3.5％的成長率到910億元產值。