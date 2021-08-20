台股在技術面偏弱而消息面偏空下，近一周指數下跌逾700點，但從外資買賣超動作來看，外資在近5個交易日買超前20檔中，有10檔是金融股，施羅德投信環球收益成長產品經理蔡宛庭分析，金融股有三大利基支持股價表現：首先，景氣復甦動能延續，有利金融為首的循環類股；其次利率上升及長短期利差擴大，嘉惠金融業獲利；最後金融股價值面仍低，具投資價值可望吸金。

近5個交易外資買超的前10檔金融股包括：元大金(2885)、永豐金(2890)、國泰金(2882)、華南金(2880)、中信金(2891)、第一金(2892)、玉山金(2884)、富邦金(2881)、中壽(2823)、京城銀(2809)等。

施羅德預期2022年全球4.5%的經濟成長率，仍高於歷史平均。此外，美國通過1兆美元的基礎建設法案，可望持續支持景氣復甦，有利循環類股，與景氣連動度高的金融股更可望受惠。

其次，目前利率期貨市場預期年底十年期公債利率仍將自目前的1.3%左右升至1.5%以上，且通膨壓力下長天期利率走高機會較大，長短期利差擴大有利金融業獲利。最後，金融股價值面仍低，具投資價值可望吸金。

蔡宛庭強調，今年以來股市持續呈現類股輪動、接棒上漲的趨勢，不妨以多元配置各區域與產業的資產、更能受惠今年的格局。