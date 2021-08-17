林佳龍有意參選新北市長 先派愛將選議員？市府：好好做事最重要 15:362021/08/17 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 前台中市新聞局長卓冠廷似乎有意參選新北市議員。（資料照／盧金足攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 前台中市新聞局長卓冠廷似乎有意參選新北市議員，民進黨認為是前交通部長林佳龍參選2022年新北市長的的起手式，新北市長侯友宜今主持疫情說明會未做正面回應，市府發言人戴湘儀表示，現階段還處於二級警戒，疫情期間把重心擺在防疫工作，多多做事、好好做事，才是人民所期待盼望的。 民進黨掀內戰？港媒曝：這「4人」都搶當鄭文燦接班人 萬華茶室若復業 柯將嚴查掃黃 #卓冠廷 #參選 #新北市長 #疫情 #林佳龍 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 外縣市陸續解封 基隆市民盼開放戶外籃球場 13:492021/08/17 生活 市議員批蚊子殺不死、蟑螂卻亂竄 中市環保局：再調整消毒作業 11:152021/08/17 生活 聯亞EUA未過陳時中說不影響疫苗總量 新北副市長這樣看 11:092021/08/17 生活 陳其邁民調滿意度逾7成 高市議員曝連任一大隱憂 14:582021/08/17 政治 《產業》饗賓餐旅「小福利」插旗火鍋市場 H2擬展8家店 15:412021/08/17 財經 連勝文挺朱立倫 恐辭國民黨智庫副董事長 15:582021/08/17 政治 聯亞EUA未過關 侯友宜：尊重專業認證 15:322021/08/17 生活 5元水龍頭鑰匙釀殺機 街友刺死人 04:102021/08/17 社會新聞 助獨老及身障者 樹林鎮南宮捐贈復康巴士暨百萬善款 12:432021/08/17 寶島 北北桃9月1日實體開學 全程戴口罩 北市預計10至15％學生 請防疫假在家自學 04:102021/08/17 焦點要聞 遭影射變小綠、小白 江啟臣：政黨競爭若涉利益交換就免談 13:202021/08/17 政治 政治熱門新聞 5000元振興券10月到手 各縣市、百貨加碼一次看 - 政治 行政院沒找在野黨談五倍券 藥師想起蔡英文2016的一句話 - 政治 劉寶傑爆陳時中「最棒之處」 吳子嘉聽完表情全變了 - 政治 《斯卡羅》上映 高金素梅為一事火大 網：民進黨又在搞洗腦 - 政治 趙少康拿阿富汗比喻台灣 蘇貞昌：我不怕被殺、被關 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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