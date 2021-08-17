前台中市新聞局長卓冠廷似乎有意參選新北市議員，民進黨認為是前交通部長林佳龍參選2022年新北市長的的起手式，新北市長侯友宜今主持疫情說明會未做正面回應，市府發言人戴湘儀表示，現階段還處於二級警戒，疫情期間把重心擺在防疫工作，多多做事、好好做事，才是人民所期待盼望的。