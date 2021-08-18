3點22分南投信義4.4地震 最大震度2級 03:432021/08/18 中時新聞網 高德順 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 3點22分南投規模4.4地震 最大震度2級(氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣地區今(18)日凌晨3點22分發生芮氏規模4.4的地震，震央在南投縣政府東南東方 45.2 公里、南投縣信義鄉，地震深度33.7公里，最大震度南投縣、花蓮縣、雲林縣、彰化縣2級。 其他各地震度 嘉義縣、臺中市、臺東縣、高雄市、嘉義市、苗栗縣、宜蘭縣、新竹縣最大震度1級。 防疫優先捐血改3天 麗明第20屆公益捐血825登場 雲林朝天宮商圈回春 降級警戒2周後生意回流5成 #22 #最大震度 #地震 #規模4 #震度2級 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中市七期公園綠地加持 綠十字兩旁地段吸睛 10:012021/08/17 寶島 山老鼠演出「投文字D」撞警車拒捕 疑中槍跳山谷逮到了 09:482021/08/17 社會 海地強震 紅十字會籲政府包機救援 15:502021/08/17 生活 《半導體》車用MCU缺口一路到年底 新唐吞補丸 09:102021/08/17 財經 橘子嘉年華暑期版818晚間登場 回饋不手軟、20多種虛寶大放送 16:312021/08/17 科技 南投縣開發5大園區 增加8600工作機會 16:492021/08/17 生活 《國際產業》貫徹2060碳中和 印尼還缺3650億美元銀彈 15:412021/08/17 財經 確診暴增 澳經濟恐陷二次衰退 04:102021/08/17 全球財經 奧麥斯最快明成颱 台灣在射程範圍內 這2天2地區雨最大 08:302021/08/17 生活 北市＋2！萬華、內湖各1例 未滿10歲童也染疫 16:322021/08/17 生活 中國連續4個月減持美債 近5年最大連續拋售 10:492021/08/17 兩岸 生活熱門新聞 準颱風路徑恐大轉彎 鋒面突襲明起變天 午後雷雨更猛 - 生活 怕步阿富汗後塵 台灣兵役改回2年？鄉民答案意外 - 生活 五倍券要來了！發放時間、怎麼領？5大重點一次看 - 生活 60年如一日！永光牛伯天天推麻痺兒散步 當地鄉民：最美街景 - 生活 一直拉血便！36歲男誤當痔瘡 醫一看「腹腔都是」：半年後亡 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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