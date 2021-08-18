台灣地區今(18)日凌晨3點22分發生芮氏規模4.4的地震，震央在南投縣政府東南東方 45.2 公里、南投縣信義鄉，地震深度33.7公里，最大震度南投縣、花蓮縣、雲林縣、彰化縣2級。

其他各地震度

嘉義縣、臺中市、臺東縣、高雄市、嘉義市、苗栗縣、宜蘭縣、新竹縣最大震度1級。