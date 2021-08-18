新冠疫情全球大流行造成很多損害，以目前的情況來看，企業的資本支出在全世界都沒有受到明顯影響。標準普爾全球評級彙整加上預估，2021年全球企業資本支出將大幅成長13％，而且是所有地區的資本資出都將出現成長趨勢，包括所有產業以及絕大多數的產業群組，大有雨露均霑的現象。

就個別產業來看，半導體、零售、軟體和運輸業的資本支出成長幅度最高。此外，大宗商品資本支出大幅削減，導致能源與原物料的資本支出出現下降，其餘資本支出將在2021年創下歷史新高，自2020年的2.5兆美元增加至2.8兆美元，成長幅度為15％。

標普研究團隊分析，20個追蹤的產業群組中，在2021年有16個的支出將超過疫情前的水準。此強勁成長力道，來自亞太區應對疫情較佳表現、加上政府紓困支持的影響，以及數位化與能源轉型等成長動力。而經濟景氣向來不振的歐洲，標普認為，2021年將迎來2006年之後經濟狀況最好的一年。

值得注意的是，持續的經濟復甦維持資本支出的持續動能，政府對基礎設施以及氣候相關支出的大力獎勵政策，加強企業的資本支出進一步增強。在標普Global Capex2000中的企業，其資產負債表的現金餘額創下歷史新高的7.9兆美元。