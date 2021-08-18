根據TrendForce研究顯示，受惠於新冠疫情之下數位轉型加速，以及遠端作業、自動化等需求提升，並挾帶5G、深化AI技術等加值服務，推升2021年全球智慧製造市場規模至3,050億美元，預期至2025年有望達4,500億美元，年複合成長率達10.5%，將迎來製造業黃金五年。

展望2022年，TrendForce認為，智慧製造的效益已從強化製造韌性等保守策略，逐步往提升產能與效率、節能減排再循環邁進，成為推升市場規模成長的重要關鍵。

智慧製造的核心為數據與設備虛實整合後的即時反應，因此延遲性、安全性、運算能力將越發關鍵，故往後五年的發展將以邊緣運算及5G為主軸，如AR/VR、機器視覺、數位孿生、預測性維護等重要應用的背後，都有該技術的支持使整體應用升級。

此外，由於全球暖化議題日趨受關注，現行已有137國針對碳中和（Carbon neutrality）訂出目標政策，此亦反應在工業4.0發展上，如漢高（Henkel）、嬌生（Johnson & Johnson）、西門子（Siemens）、塔塔鋼鐵（Tata Steel）等建有燈塔工廠的產業龍頭，透過數位模擬、智慧管理等達到能源優化、高效製程與減碳，運用綠色IoT技術將是未來智慧製造設備及工廠設計的關鍵要素。

台灣製造業具備高度客製化與供應鏈群聚等優勢，智慧製造價值鏈也相對完善。其中，智慧方案整合應用有諸多廠商投入，提供設備健檢、機器視覺等多元的一站式服務選擇，有效降低導入門檻。延續此發展趨勢及優勢，微型工廠（micro-factory）將是台廠未來可探尋商機的關鍵切入點。

過往智慧製造價值鏈多重全球分工，然隨著近年製造業回流、產業動盪等因素，使短鏈、在地化生產抬頭，微型工廠因此崛起。TrendForce研究，微型工廠是憑藉高度自動化及精準分析，並以最少資源提高產能品質，效益來自彈性供應鏈、精簡人力，以及初始成本低，國際間已被汽車、電子等產業採用；而台灣如自行車鏈條、鋼鐵螺帽、行李箱等，皆是可利用此型態轉型升級、產品輸出的利基市場。