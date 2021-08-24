緯創電子與印度的Optiemus電子攜手合作，生產諸如智慧型手機或筆記型電腦產品，共同推進印度總理莫迪(Modi)打造印度成為電子產品中心的目標。

雙方共同指出，Optiemus電子在未來三到五年將投資約2億美元，加速和提高電子產品的製造水準。

Optiemus指出，雙方的合作關係，預計將為Optiemus在五年內帶來約3800億印度盧比(約51.3億美元)的營收；Optiemus並將在新德里郊區的兩處工廠雇用1.1萬名員工；目前該處的人力僅約300名員工。

曾經帶領緯創在印度業務的Optiemus總經理A.Gururaj表示，緯創希望擴大在印度的發展，而Optiemus希望利用政府的激勵措施，所以雙方有雙贏的機會。

A.Gururaj表示，與緯創、富士康和和碩等全球公司不同，印度製造商在價格超過1.5萬盧比手機製造上得不到PLI的好處。因此，緯創公司可以將此類設備的訂單轉給Optiemus工廠。Gururaj表示，兩家公司將利用此一合作關係，生產筆記型電腦等IT硬體產品，以及電動車(EV)的汽車相關產品。

為了提振出口，總理莫迪宣布生產相關激勵計畫(PLI)，為在地製造的產品進行補貼。而外國公司則需要生產超過一定規模的手機和筆電，才能獲得PLI的獎勵，而印度公司卻沒有這樣的門檻。此意指，緯創和Optiemus能夠生產更便宜的產品，同時獲得政府獎勵。

產業分析公司Counterpointer的Neil Shah表示，與Optiemus的合作，將讓緯創擴大在印度的製造規模，將生產業務多元化到蘋果客戶以外的其他產品，並在當地為全球其他客戶組裝其他電子裝置。

至今為止，緯創在印度的業務主要依靠蘋果這個大客戶；與Optiemus的合作將是緯創拓展雄心的關鍵一步。

緯創在2015年透過收購Optiemus部分股份而進入印度市場，雙方為宏達電和樂金等品牌組裝裝置，後來緯創將股份回賣給Optiemus。

2017年起，緯創開始在印度科技重鎮Bengaluru市的一工廠組裝蘋果iPhone，後來又擴大到Karnataka邦的一處規模更大的工廠。