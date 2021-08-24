工業電腦大廠研華(2395)聯手亞馬遜網路服務（Amazon Web ServicesAWS），打造全方位、高度整合的端到雲物聯網解決方案，主要可應用於工廠生產設備連網、公用設備遠端維運、環境與能耗設備監控等場景，盼協助驅動資料價值成長，引領工業製造數位化轉型。

未來資料運算工作將仰賴端到雲整合，優化時間成本與增加運算效率，邊緣智慧為重要關鍵。研華將邊緣智慧閘道器WISE-EdgeLink整合Amazon IoT Greengrass，為系統整合商提供端到雲解決方案，加速實現工業設備互聯，提升邊緣智慧應用的維運管理。

研華表示，企業客戶可運用研華WISE-EdgeLink技術與AWS IoT Greengrass服務，結合營運技術（OT）與資訊技術（IT），加快概念驗證（PoC）和價值證明（PoV）專案並節省財務成本，提升邊緣智慧效率與現場資料上雲的可用性、即時性、安全性、準確性和穩定性。

研華指出，隨著資料的整合效率提升，資料價值將不斷放大，引導決策、帶動產業數位化轉型。資料採集與設備聯網的成功部署有助於推動智慧製造與智慧城市等創新應用發展，透過資料累積將實現設備的數位孿生（Digital Twin），為工業互聯網打下堅實基礎。

研華表示，此次聯手AWS推出的端到雲物聯網解決方案，主要應用場景包括工廠生產設備連網、公用設備遠端維運、環境與能耗設備監控等。未來將持續善用AWS提供創新物聯網產品方案，助力客戶打通設備維運、將資料價值最大化，加速企業數位化轉型。