19日，韓國現代汽車旗下獨立高檔車品牌Genesis，首次公開自己第一輛純電電動車(EV)GV60休旅，同時，也計畫在2021年底左右正式對外發售。

這輛GV60純電休旅，是繼現代IONIQ 5與起亞EV6之後，由現代汽車集團的電動全球模組化平台E-GMP所一手打造出來的。另外，也是Genesis推出GV80與GV70之後，第3個掀背式休旅車款。

運動一詞通常代表粗獷，但若添加優雅因子，有時卻會呈現出一種莫名的相容感。這次主角GV60，在設計時就是基於這種理念而生。

外觀來說，裝有Genesis最新廠徽的GV60，除了擁有EV流線車體外，還採用數位後視鏡，以及隱藏式電動車門把手，也增添不少科技元素。內裝來看，GV60使用線傳排檔(SBW)方式，這種用於戰鬥機上的換檔系統，可大幅節省內部空間外，同時，車主也可享有更靈活的操控感。

Genesis還先賣個關子，未來將會陸續公布更多GV60細節，包括性能與售價等。不過，據悉只需充電5分鐘，就可跑100公里的GV60，若充飽電後的續航力道可能逼近500公里，而馬力更是驚人地可達到近600匹左右。至於這輛韓國的小型豪華純電休旅，入門價格預估將從5萬美元起跳。