大陸股市19日半日個別發展。上證指數低開低走，最多跌39點，跌幅為1.13％，低見3446點，半日收市報3460點，跌24點，跌幅為0.71％，成交額為人民幣（下同）3421.64億元。

香港信報報導，深成指反覆靠穩，最多升64點，漲幅為0.45％，高見14518點，其後轉跌，最多跌96點，跌幅為0.67％，低見14357點，半日收市報14463點，升9點，漲幅為0.07％，成交額為4239.01億元。

滬深300指數收報4858點，跌35點，跌幅為0.73％，創業板指數收報3271點，升23點，漲幅為0.72％。

陸媒報導，大陸有關部門積極推動煤炭產能釋放工作，相關工作手續已完成，預計可新增產能逾1.5億噸，其中部分產能具備快速形成煤炭產量的條件。煤炭類股半日跌逾2％。

各類股個別發展，石油股跌逾2％，金融、水泥、電力、鋼鐵股偏軟，有色金屬股升逾1％，化工、房地產股靠穩。