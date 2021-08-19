《商情》供應短缺 國內飼料紅玉米續揚 15:072021/08/19 時報資訊 倪淑茹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 供應短缺，今(8/19)日國內飼料紅玉米行情續揚，業者表示，隨著遠期重置成本的墊高，加上近期碼頭塞港，導致現貨供貨短缺，因此推動價格上揚。 截至今(8/19)日，最新報價紅玉米每公斤報9.85元，較前一日上揚0.05元，本周連兩日上揚，黃豆粉每公斤報14.5元。(商品行情網) 《國際產業》東南亞疫情撲朔迷離 日車商頻停產不安 《鋼鐵股》燁輝外銷歐美續旺 H2營運穩健 #上揚 #紅玉 #短缺 #供應 #飼料 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際經濟》汽車業踩油門 美7月製造業生產意外強勁 15:412021/08/18 財經 《商情》買盤回補 日本橡膠續漲 10:022021/08/19 財經 《半導體》十銓推新款電競記憶體 攻旺季商機 15:072021/08/18 財經 《商情》供應擔憂 周二鋁價一度漲近3年高價 10:182021/08/18 財經 《半導體》信驊需求旺到明年 4外資比讚 12:172021/08/19 財經 《電腦設備》泓格Q2、H1營運啵亮 H2營運高檔續旺 07:452021/08/19 財經 迎iPhone月 11檔蘋果鏈泛紅光 04:102021/08/18 財經要聞 青少年打莫德納 124萬人受惠 網納悶：哪來的疫苗 07:372021/08/19 生活 《商情》供應短缺 國內飼料應聲上揚 15:412021/08/18 財經 《汽車股》裕隆、中華25日法說 兩岸車市展望聚焦 13:082021/08/19 財經 《科技》鋁箔價格居高不下 鋁電容看漲約6~8％ 12:172021/08/19 財經 財經熱門新聞 台股「殺很大」 大型權值股倒一片 法人點出3大落底訊號 - 財經 - 工商 散戶小心！晶片荒爆大警訊 他警告：PC需求到頂 - 財經 威力彩今飆21.5億 專家曝中獎絕招：下班路過這樣買 - 財經 散裝航EPS爆發力幹掉長榮、陽明 專家曝背後2大理由 - 財經 全盤皆墨 台股暴跌450點 指數收近3個新低 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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