供應短缺，今(8/19)日國內飼料紅玉米行情續揚，業者表示，隨著遠期重置成本的墊高，加上近期碼頭塞港，導致現貨供貨短缺，因此推動價格上揚。

截至今(8/19)日，最新報價紅玉米每公斤報9.85元，較前一日上揚0.05元，本周連兩日上揚，黃豆粉每公斤報14.5元。(商品行情網)