北富銀辦理住火險業務預設增加投保建築物裝潢，導致保費增加，經清查去年溢收退還保費金額達新台幣200萬元、受影響約1萬戶，金管會除重罰900萬元，並要求北富銀全面回溯清查至2008年並退還所有溢收保費。

富邦金旗下台北富邦銀行、富邦產險、富邦人壽今天合計收到金管會2300萬元罰單，其中，北富銀因洗錢防制、辦理保險業務缺失，共吃下2張罰單，合計1100萬元。

金管會辦理北富銀專案檢查發現，北富銀自2008年起辦理住火險業務，均預設增加投保建築物裝潢比例為建築物本體的45%，導致保費增加，北富銀卻未向要保人妥適說明並取得要保人同意，損及消費者權益，此部分依金融消費者保護法核處600萬元罰單。

保險局副局長林志憲表示，北富銀清查去年住火險溢收退還保費達200萬元，受影響客戶1萬戶，但金管會已要求北富銀接下來應全面清查自2008年開辦住火險業務以後，若有未經要保人同意增加投保建築物裝潢致保費增加，應向客戶說明並退還超收保費，另將因此所生的佣酬退還富邦產險。

針對富邦產險核保時未發現要保人未於要保書勾選裝潢增額約定比例即同意承保，逕自以裝潢增額比例45%計算保費，則依保險法開罰600萬元。

另北富銀2019年12月至2020年3月招攬投資型保單，業務員未在報告書正確填寫保費來源，未落實執行KYC程序等缺失，對此部分金管會限期1個月改正並開罰300萬元，另停止北富銀代理銷售投資型保單新契約1個月，將在北富銀提出具體改善措施並經金管會認可改善情形後，才能重新辦理。