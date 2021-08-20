受到疫情衝擊，加上5月起的一波三級警戒，台灣上半年手機銷售量急凍，手機業者也普遍預估，今年整體銷售量將相較去年持續衰退，且幅度會達1成，根據數據顯示，上半年台灣旗艦機市場依舊由蘋果iPhone一枝獨秀，且值得注意的是，非蘋陣營儘管依舊是由三星市佔領先，但入榜前20的均無旗艦手機，也就是說，挑戰蘋果旗艦霸主地位，非蘋陣營還需加把勁。

根據市調機構數據統計，2021上半年台灣熱銷智慧型手機排行前6名皆是iPhone，依序分別為iPhone 12 128GB、iPhone 12 Pro Max 256GB、iPhone 12 Pro 128GB、iPhone 12 Pro Max 128GB、iPhone 12 Pro 256GB、iPhone 11 128GB，而iPhone 12 64GB、iPhone 12 256GB與iPhone 12 mini 128GB則分別位居第10、15與19名，顯示台灣旗艦機市場依舊是蘋果的天下。

非蘋陣營方面，則以三星較為穩盤，有搶下第7名的Galaxy 42 5G 6+128GB、第8名的Galaxy A21s 4G+64GB、第14名的Galaxy A32 5G 6+128GB，以及第16、17、18名的Galaxy A52 8+256GB、Galaxy A31 6+128GB、Galaxy A71 4+128GB。