據最新實價揭露，松山區最高單價豪宅「潤泰敦峰」，今年4月18樓戶，以總價2億1538萬元成交，該戶含車位總坪數約136.9坪，拆算車位後，單價約每坪202.3萬元，這是潤泰敦峰第12筆單價超過200萬元的交易，也讓「潤泰敦峰」穩居200萬元俱樂部。事實上，今年北市單價破兩百萬的交易頻傳，台灣房屋集團趨勢中心統計實價登錄資料，發現2019年上半年，「200萬元俱樂部」的豪宅交易有19筆；2020年上半年則有13筆；今年上半年，更出現多達22筆交易，比去年同期增加近1倍，凸顯高端客層財力雄厚。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，去年因新冠肺炎疫情爆發，全球人心惶惶，當時台灣疫情控制得宜，吸引海外的台商、華僑鮭魚返鄉，並將原本存放在境外的資金，移回台灣置產，除了為自己的長住需求換屋外，也替海歸子女置產。即便今年有房地合一稅新制提高交易稅率，但不動產可抗通膨，資產持有5年以上也不難，因此富豪們仍積極「錢進不動產」，以買豪宅做為重要的財務規劃之一。

台灣房屋信義安和特許加盟店店東廖德欣表示，「潤泰敦峰」總戶數82戶，目前實價已經揭露21筆交易，其中有12筆交易站上200萬元，而社區近一年平均成交單價197.7萬元，最高單價為去年6月成交的1樓戶239.3萬元。該豪宅社區基地方正、鄰近微風廣場，且高樓層有景觀優勢，再加上建商的口碑不錯，是松山區富豪們的指名豪宅，因此站穩200萬元身價，目前該社區18樓以上的戶別，都有200萬元以上的單價水準。

進一步觀察今年200萬元俱樂部成員，單價最高的桂冠，由新科豪宅王「信義首席公館」奪下，最高單價270.6萬元；而今年最多筆200萬元成交紀錄的豪宅，則是大直的「西華富邦」，上半年已累積５筆，佔比將近四分之一。

張旭嵐指出，今年上半年躋身200萬元俱樂部的豪宅，包括了「松濤苑」、「信義聯勤」、「西華富邦」、「琢白」、「潤泰敦峰」，以及「冠德信義」等，其中許多筆豪宅交易，都不貸款以現金買下，顯示高資產族資金豐沛，並著眼將指標豪宅作為「收藏品」，不僅作為資產配置，也頗有高端俱樂部會員的概念，藉此與更多賢達人士「群聚」，為自己的身分地位和事業鍍金。