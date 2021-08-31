近來鐘表界吹起復古風，從過往的經典骨董表中一窺堂奧，更能心領神會當今腕表的精髓。泰格豪雅（TAG Heuer）即起至10月17日在台北101店上舉辦骨董表展，展出16只骨董表，其中不乏難得一見的私人珍藏，展場刻意將骨董表和今年新款表併列對照，包括藍色表盤Carrera陀飛輪計時腕表、Carrera Sport H02 160周年限量表等，古今對照，更添趣味。

泰格豪雅歡慶160周年舉辦骨董表展，圖左是Carrera Sport H02 160 周年限量藍面計時腕表19萬5200元，圖右是 Carrera Dato 45骨董表編號3147。（TAG Heuer提供）
泰格豪雅歡慶160周年舉辦骨董表展，圖左是Carrera Sport H02 160 周年限量藍面計時腕表19萬5200元，圖右是 Carrera Dato 45骨董表編號3147。（TAG Heuer提供）

泰格豪雅Carrera Sport H02 160周年自動計時藍面限量表，限量1860只，19萬5200元 。（TAG Heuer提供）
泰格豪雅Carrera Sport H02 160周年自動計時藍面限量表，限量1860只，19萬5200元 。（TAG Heuer提供）

泰格豪雅與賽車有著深厚的淵源，其中又以Carrera與Monaco兩大經典傳奇系列最具代表性，來台展出一只1960年代第一代Carrera編號2456骨董計時碼表，採用K金表殼，三眼計時小表盤是一大特色，搭載Valijoux機芯，對照呼應今日為慶祝品牌160周年推出的Carrera H02 160周年限量計時腕表，簡約時尚的風格歷經半世紀依舊經典。

泰格豪雅Monaco腕表創下半世紀傳奇，圖左是今年新款Monaco腕表20萬8600元，圖中是Monaco第一代Transitional骨董表1970年，圖右是史蒂芬麥昆同款Monaco「McQueen」 骨董表1972年。（TAG Heuer提供）
泰格豪雅Monaco腕表創下半世紀傳奇，圖左是今年新款Monaco腕表20萬8600元，圖中是Monaco第一代Transitional骨董表1970年，圖右是史蒂芬麥昆同款Monaco「McQueen」 骨董表1972年。（TAG Heuer提供）

來台的Carrera骨董表還有一款日期窗在12點位置的Carrera Dato45編號3147腕表，當時表盤設計簡潔易讀，視窗小巧內歛，而今年新款Carrera Sport H02 160周年計時腕表則融入更多運動元素，藍色表盤更加時尚討喜。

泰格豪雅陀飛輪腕表以高CP值著稱，Carrera限量藍色陀飛輪腕表，68萬9900元 。（TAG Heuer提供）
泰格豪雅陀飛輪腕表以高CP值著稱，Carrera限量藍色陀飛輪腕表，68萬9900元 。（TAG Heuer提供）

除了向經典致敬的160周年限量表之外，泰格豪雅的陀飛輪腕表以高CP 值著稱，今年新登場的Carrera藍面陀飛輪更是眾人聚焦的焦點，搭載02T自製機芯、鈦金屬表鍊，全球限量250只，售價不到70萬，是進階陀飛輪的最佳選擇。

泰格豪雅Monaco綠面自動腕表，21萬8700元 。（TAG Heuer提供）
泰格豪雅Monaco綠面自動腕表，21萬8700元 。（TAG Heuer提供）

同樣源於賽車運動的Monaco系列腕表於1969年問市，一款1970年第一代Monaco編號1133B骨董表也來台展出，方型表殼、藍色表盤、彩虹色時標、紅色秒針都是特色，完美傳承賽車競技基因，另一只1972年生產命名為McQueen腕表，與史蒂夫麥昆在電影《極速狂飆》中佩戴、並在兩年前拍賣會上創下220萬美金天價的Monaco腕表是同一款，也讓人眼睛一亮。

今年新款Monaco融入新創意，包括採用輕盈鈦金屬材質的Monaco Titan限量計時腕表，換上綠色表盤的Monaco特別版腕表等，讓經典不僅得以延續，且款式更加時尚、材質更創新。

王彩樺大女兒海邊解放 性感比基尼雙球美背全看光
7品牌推中秋禮盒 疫情就靠寄送月餅表心意
#Carrera #Monaco #骨董表 #腕表 #經典