近來鐘表界吹起復古風，從過往的經典骨董表中一窺堂奧，更能心領神會當今腕表的精髓。泰格豪雅（TAG Heuer）即起至10月17日在台北101店上舉辦骨董表展，展出16只骨董表，其中不乏難得一見的私人珍藏，展場刻意將骨董表和今年新款表併列對照，包括藍色表盤Carrera陀飛輪計時腕表、Carrera Sport H02 160周年限量表等，古今對照，更添趣味。

泰格豪雅歡慶160周年舉辦骨董表展，圖左是Carrera Sport H02 160 周年限量藍面計時腕表19萬5200元，圖右是 Carrera Dato 45骨董表編號3147。（TAG Heuer提供）

泰格豪雅Carrera Sport H02 160周年自動計時藍面限量表，限量1860只，19萬5200元 。（TAG Heuer提供）

泰格豪雅與賽車有著深厚的淵源，其中又以Carrera與Monaco兩大經典傳奇系列最具代表性，來台展出一只1960年代第一代Carrera編號2456骨董計時碼表，採用K金表殼，三眼計時小表盤是一大特色，搭載Valijoux機芯，對照呼應今日為慶祝品牌160周年推出的Carrera H02 160周年限量計時腕表，簡約時尚的風格歷經半世紀依舊經典。

泰格豪雅Monaco腕表創下半世紀傳奇，圖左是今年新款Monaco腕表20萬8600元，圖中是Monaco第一代Transitional骨董表1970年，圖右是史蒂芬麥昆同款Monaco「McQueen」 骨董表1972年。（TAG Heuer提供）

來台的Carrera骨董表還有一款日期窗在12點位置的Carrera Dato45編號3147腕表，當時表盤設計簡潔易讀，視窗小巧內歛，而今年新款Carrera Sport H02 160周年計時腕表則融入更多運動元素，藍色表盤更加時尚討喜。

泰格豪雅陀飛輪腕表以高CP值著稱，Carrera限量藍色陀飛輪腕表，68萬9900元 。（TAG Heuer提供）

除了向經典致敬的160周年限量表之外，泰格豪雅的陀飛輪腕表以高CP 值著稱，今年新登場的Carrera藍面陀飛輪更是眾人聚焦的焦點，搭載02T自製機芯、鈦金屬表鍊，全球限量250只，售價不到70萬，是進階陀飛輪的最佳選擇。

泰格豪雅Monaco綠面自動腕表，21萬8700元 。（TAG Heuer提供）

同樣源於賽車運動的Monaco系列腕表於1969年問市，一款1970年第一代Monaco編號1133B骨董表也來台展出，方型表殼、藍色表盤、彩虹色時標、紅色秒針都是特色，完美傳承賽車競技基因，另一只1972年生產命名為McQueen腕表，與史蒂夫麥昆在電影《極速狂飆》中佩戴、並在兩年前拍賣會上創下220萬美金天價的Monaco腕表是同一款，也讓人眼睛一亮。

今年新款Monaco融入新創意，包括採用輕盈鈦金屬材質的Monaco Titan限量計時腕表，換上綠色表盤的Monaco特別版腕表等，讓經典不僅得以延續，且款式更加時尚、材質更創新。